Il est temps de moderniser le droit de grève

Une actualisation du "Gentlemen's agreement" entre patrons et syndicats sur la résolution des conflits sociaux s'impose.

Pour Bodson et ses acolytes, la cour a rendu un "jugement politique". Ils ont prévenu, ils n’en resteront pas là. Pourvoi en cassation et recours devant la Cour européenne des droits de l’Homme sont d’ores et déjà annoncés. Car les syndicats jouent gros, très gros. Aux yeux de la FGTB, l’arrêt rendu par la cour constitue un sérieux coup porté au droit de grève, d’autant qu’il s’ajoute à une condamnation antérieure pour des motifs similaires du président de la régionale anversoise du syndicat.