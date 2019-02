Il faut oser dire non à Google

D’abord et alors que Greta Thunberg débarque ce jeudi matin à Bruxelles pour marcher avec les jeunes belges pour le climat et sans tomber dans le syndrome Nimby, les data centers sont très énergivores . On évoque une consommation équivalente à celle d’une ville de 50.000 habitants pour un data center de 10.000 m2.

Ensuite, le ratio superficie occupée/nombre d’emplois créés est très faible. Au point qu’un tel ratio ferait fuir n’importe quel investisseur. Evidemment, au-delà des emplois directs, il y a les emplois indirects. Ainsi pour le site de Saint-Ghislain, lors de son extension en février dernier, Google n’a pas hésité à mettre en avant le chiffre de 1.350 emplois directs et indirects créés sur dix ans. Dans les services évidemment et dans le secteur de la construction. Mais quand on voit ce qui s’est passé sur le chantier à Saint Ghislain (plus de 300 travailleurs illégaux), on a du mal à savoir si on doit mettre cet argument dans la colonne du plus ou du moins.