Il faut plus que des aides pour combattre la précarité

Peut-on priver d’énergie une famille qui ne parvient pas à payer ses factures ? La réponse est évidemment : non, surtout à la veille de l’hiver . Cette famille a droit à de la souplesse, à l’aménagement de ses échéances de paiement, une expertise sur son type de contrat, sa manière de consommer, ses possibilités d’aide, etc. En attendant, qui doit prendre en charge les impayés ? La réponse de la Région bruxelloise est celle-ci : les fournisseurs d’énergie , en attendant qu’un juge de paix statue sur la situation. Conséquence: ceux-ci fuient la capitale, seuls deux d’entre eux continuent à proposer leurs services. Réduction de la concurrence, risque de hausse des prix, un cercle vicieux qui, au lieu de résoudre les problèmes de notre famille en difficulté, les empire .

Pour preuve ces quelques chiffres alarmants , en augmentation constante depuis des années. En Région bruxelloise, un ménage sur 4 est en situation de précarité énergétique et hydrique , selon la fondation Roi Baudouin. Même proportion pour les bénéficiaires de l’intervention majorée pour l’assurance soins de santé, selon l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse . Un sur trois glisse sous le seuil de risque de pauvreté , selon Statbel.

Il est compréhensible et noble de vouloir protéger les plus faibles. Mais rendre les transports gratuits, étendre les tarifs sociaux, développer des plans logement ne sert à rien si ces aides ne sont pas accompagnées d’un relèvement du pouvoir d’achat de sa population précarisée. D’autant que ces mesures amènent son lot de dépenses qu’une région aussi déficitaire et endettée que Bruxelles ne peut plus se permettre.