Il faut retrouver une véritable communication de crise

Qu’y entend-on? Un tour de vis par-ci (on ferme les boîtes de nuit), un tour de vis par-là (l’horeca ferme à 23 heures avec des tables limitées à six personnes). Et pour le reste, une logorrhée de vieux principes, tenue dans une langue sacerdotale, que la population ne parvient plus à entendre. Ah oui, l’enseignement, l’un des épicentres des contaminations? Les ministres concernés en reparlent ce week-end. La troisième dose, si chère à nos décideurs et nos scientifiques? Si, si, on va accélérer la cadence, mais on en reparle samedi en comité interministériel. Les testings, au bord de l’implosion? On s’en occupe, on va réfléchir avec les Communautés et les Régions. Le tout en prime time du journal télévisé, devant des téléspectateurs inquiets et fatigués de cette stratégie sanitaire tortueuse, et pour lesquels les institutions belges sont aussi compliquées qu’une démonstration de mécanique quantique.