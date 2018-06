N'en déplaise aux leaders populistes qui crient à "l'invasion de masse", les arrivées de migrants sont en chute depuis 2015. Alors il serait temps d'aborder nos politiques migratoires non plus comme une gestion de crise, mais comme un travail quotidien.

Il faut parfois du temps pour que les chiffres percolent auprès de la population et même des leaders d’opinion. Pourtant, les ignorer peut conduire à des erreurs de gestion et de gouvernance. C’est le cas des derniers chiffres officiels des arrivées de migrants en Europe. Tous mènent à une conclusion: la crise migratoire est derrière nous .

Certains politiciens, en roue libre, continuent à parler de "crise". À quelques mois des élections, la rhétorique de "l’invasion de masse" fait recette. Elle permet de créer un climat anxiogène et de se déresponsabiliser. Dans ce jeu, la victoire va à celui qui crie le plus fort. L’Italie a subi un choc migratoire en 2015. On comprend sa colère face au manque de solidarité des autres pays européens. Le gouvernement Renzi a fait chuter les arrivées de 80%, mais il n’en a pas récolté les fruits. L’extrême droite italienne menace aujourd’hui de bloquer l’Europe. S’il n’y a plus de crise migratoire, il y a bien, en revanche, une crise politique.