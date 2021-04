Il ne faut pas s'habituer aux restrictions des libertés

Même si le Conseil d’État avait jugé à plusieurs reprises la base légale sur laquelle ces mesures avaient été prises adéquate à titre provisoire, la durée de la crise rendait l’échafaudage juridique de plus en plus fragile. Mercredi, le tribunal de première instance de Bruxelles a accordé une oreille attentive à l’action en référé introduite par la Ligue des droits humains: il juge que ce qui était compréhensible dans l’urgence ne l’est plus un an plus tard. Et il enjoint l’État belge à mettre un terme à cette situation dans un délai de 30 jours.