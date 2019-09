Il y a plus essentiel que le salaire du patron

À défaut de rentrée politique, c’est le business qui a sonné la fin des vacances. Et cela a secoué. KBC a attendu que ses collaborateurs déposent leurs enfants à l’école pour leur annoncer la suppression de 1.400 emplois (un sur dix) en trois ans. Le lendemain, Proximus annonçait le départ de Dominique Leroy, qui s’en va diriger KPN aux Pays-Bas. Y a-t-il un lien entre ces événements? Techniquement, non. Fondamentalement, oui: le changement. Les entreprises se transforment, les individus évoluent.

Face au changement, il y a deux attitudes possibles. On peut le regretter, bloquer sur les pertes d’emplois ou le départ à l’étranger d’une capitaine d’industrie. À l’inverse, on peut accepter le changement. On peut même y voir du bon.