Il y a une vie après 55 ans

Une alternative à la prépension dans les banques

Combien de fois a-t-on critiqué ici les banques, mais aussi d’autres grandes entreprises, pour ce réflexe maladif qu’elles ont si souvent eu face à la hausse de leurs coûts: la prépension.

Des trains entiers de banquières et de banquiers, âgés de 55 ans ou plus, parfois plus jeunes, ont été invités à rester chez eux, aux frais de la banque mais surtout de la collectivité, par le truchement du chômage avec complément d’entreprise.

On vous aimait bien, ont expliqué les banques à ces professionnels au sommet de leur expérience, vous faites du super boulot mais, comprenez-nous, vous nous coûtez vraiment trop cher. Et puis, ne vous plaignez pas trop, financièrement vous allez vous y retrouver. Allez, signez ici, votre bon de sortie du monde professionnel. On ne compte plus le nombre de ces plans de départ anticipés. Immense gâchis.

Cela pourrait changer à l’avenir. Non, le secteur bancaire ne s’est pas engagé à maintenir ses employés "âgés" au travail. Un jour, peut-être, parviendra-t-il à les valoriser dans ses murs. Mais on n’en est pas là. À défaut, les banques ont décidé de favoriser le transfert de leurs aînés vers d’autres secteurs, en manque d’effectifs. Plusieurs formules ont été convenues avec les syndicats: coaching, formations, stages d’essai, "prêt de seniors", etc. Cela commencera dès 2019 avec les soins de santé, d’autres accords avec d’autres secteurs devraient suivre.

Enfin!, les banques semblent vouloir utiliser leurs moyens à autre chose que de la prépension sèche et bornée.

Attention, ce n’est pas gagné. Il faudra suivre l’affaire de près. S’assurer qu’il ne s’agira pas uniquement d’alléger son payroll de manière plus politiquement correcte, que ces transferts se feront sur une base vraiment volontaire, que l’initiative ne se limitera pas à une pirouette marketing pour tenter de se racheter à bon compte un bout de réputation.