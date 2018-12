Ils n'ont pas compris

Paul Magnette sera le candidat en tête de liste du PS aux élections européennes mais il ne siégera pas. Il sera aussi le porte-parole lors de la campagne électorale. Il est aussi bourgmestre de Charleroi et le restera. C’est un double problème. Magnette postule à un job qu’il n’exercera pas. Un non-sens, d’autant que l’Europe n’est pas un enjeu secondaire. Et l’énergie qu’il va déployer dans cette campagne va le détourner de l’emploi qu’il vient à peine de décrocher. La gestion de la plus grande ville wallonne mérite pourtant un investissement à plein-temps.

Rien de personnel dans cette opinion. Paul Magnette est une personnalité brillante, il a les qualités requises pour s’exprimer sur les enjeux belges et européens. Il a l’honnêteté d’annoncer à l’avance ses projets et l’électeur pourra s’exprimer en connaissance de cause. Mais dans un contexte où le populisme a le vent en poupe, où l’hostilité vis-à-vis des politiciens a rarement été aussi grande, ce choix entretient la confusion et nourrit les fantasmes sur la réalité des cumuls (alors que de vrais efforts ont été entrepris).