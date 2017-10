Indépendance et qualité

Roularta entre dans le capital de Mediafin

La sphère médiatique est un secteur économique presque comme les autres. À l’instar des télécoms, de la sidérurgie ou de la finance, s’y échangent des biens et des services. En fait, digitalisation oblige, de plus en plus des services… Le "presque comme les autres" se justifie par la nature desdits biens et services. Car si commerce il y a, ce commerce revêt une dimension sociétale et culturelle: l’information.

Aborder l’information convoque immédiatement un cortège de concepts associés tels que l’honnêteté, la très discutable et discutée objectivité, l’indépendance ou encore, la coloration philosophique ou politique. Autrement dit, la valeur de l’information et donc son commerce se mesurent principalement en fonction de deux paramètres: soit un prisme conforme aux attentes du client (la presse d’opinion), soit une narration la plus fidèle des faits, quels que soient les intérêts en jeu.

En Belgique, ces dernières décennies, le secteur médiatique a davantage évolué vers ce second modèle: la presse dite d’opinion ou plus "colorée" s’est progressivement effacée au profit d’une vision journalistique moderne axée sur l’honnêteté et l’indépendance. Dans ce schéma, l’élément majeur, qui garantit et pérennise le lien entre le client et son fournisseur, tient à la crédibilité. C’est surtout, en termes économiques, l’actif ultime d’une entreprise médiatique. Si cette crédibilité s’étiole, le commerce ne pourra qu’en pâtir.

La Belgique bénéficie d’une tradition forte en la matière: des sociétés, pour la plupart séculaires et familiales, dominent le paysage médiatique et ont une connaissance fine de cet "actif ultime". C’est dans ce contexte qu’intervient le rachat par Roularta des 50% détenus par De Persgroep dans le capital de Mediafin, l’éditeur de L’Echo. Un changement actionnarial qui ne modifiera en rien la ligne éditoriale du journal, à savoir une information indépendante de qualité destinée à ceux qui entreprennent tant professionnellement que personnellement.