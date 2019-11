Investir dans l'Europe

C’est un jeu dangereux auquel l’Europe s’est habituée. Tous les sept ans, lorsqu’il s’agit de discuter du cadre budgétaire européen, les États membres se comportent avant tout en négociateurs, pinaillant sur le montant de leur contribution au pot commun et sur les mécanismes par lesquels ils peuvent espérer des subventions en retour. Il y a un an, la Commission européenne proposait une légère augmentation de la participation relative des Européens. Il s’agissait de compenser le départ du contributeur net qu’est le Royaume-Uni et d’investir dans de nouvelles priorités pour lesquelles ce n’est qu’à l’échelon de l’UE que les Européens seront efficaces – la défense, la gestion des frontières.