L'Amérique qui gagne

Records à Wall Street

Donald Trump devient-il soudainement nerveux? Ses critiques à l’encontre du président de la Réserve fédérale (Fed), Jerome Powell, interviennent alors que Wall Street va afficher ce mercredi le plus long marché haussier de son histoire: 3.453 jours sans une correction de 20% de l’indice Standard and Poor’s 500, un indice boursier qui a aussi renoué hier avec ses plus hauts historiques.

L’Europe boursière ne parvient décidément pas à combler son retard face à Wall Street.

Le locataire de la Maison-Blanche craint-il que la Banque centrale ne vienne perturber la fête en remontant encore ses taux d’intérêt? Redoute-t-il l’impact d’un dollar trop fort? C’est fort possible.

Ce qui est probable, c’est que l’égocentrique président américain s’attribuera les mérites de ces records à Wall Street. Certes, il a donné un sérieux coup de pouce à la Bourse via ses mesures fiscales de relance, mais l’essentiel des mérites au cours de ces neuf ans et demi de hausse revient aux valeurs technologiques (les Gafa) et à la politique monétaire très souple de la Federal Reserve dans le sillage de la grande crise de 2007-2008. Une crise qui avait vu la Bourse américaine chuter de plus de 55%.