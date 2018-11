L'Avenir est au confus

On comprend l’intérêt des politiques. L’Avenir a une solide assise régionale, voire locale. De là à flairer, dans les débats parlementaires, une volonté de tirer la couverture à soi, il n’y qu’un pas. Comment voir autrement l’intervention du ministre MR de l’Economie? Pierre-Yves Jeholet pousse L’Avenir dans les bras d’IPM, l’éditeur de La Libre et de la Dernière Heure, dont l’administrateur délégué, François le Hodey, s’est dit prêt à accueillir le patient, quel que soit son état, donc sans garantie de survie. Un patient qui, sinon, aurait devant lui une équipe médicale emmenée par un certain Stéphane Moreau.