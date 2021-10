L’État doit pouvoir prouver son engagement pour le climat

Il y a eu les paroles. Il faudra les actes. À la veille de la COP26 à Glasgow, certains ministres du gouvernement fédéral ont affiché un volontarisme spectaculaire pour sauver la planète. On a entendu la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi se réjouir d’une "vraie révolution culturelle au Fédéral sur le climat". On a lu dans ce journal les fracassants 5.000 milliards d’euros dont le secrétaire d’État Thomas Dermine voudrait doter l’Europe "si on veut être crédibles sur notre objectif de neutralité climatique". Or, que voit-on? Que la SFPI, bras financier dudit État fédéral belge, est bien peu mandatée à se désengager de ses investissements dans des entreprises à haute consommation d’énergie fossile. Brussels Aiport, le transporteur de gaz Fluxys, le spécialiste de l’aérien Sonaca, la compagnie Air Belgium … avouez, on a vu plus vert comme entreprises.