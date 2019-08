L'État islamique attend son heure

En mars dernier, trois ans après les attentats sanglants de Bruxelles, l’État islamique rendait les armes à al-Baghuz, en Syrie. À son apogée, cette organisation terroriste régnait sur six millions d’âmes et un territoire aussi grand que le Royaume-Uni. Le pseudo-califat s’effondrait, pris en tenaille entre la coalition dirigée par les Etats-Unis, les forces kurdes et une alliance impitoyable entre la Russie, les Gardiens de la révolution iranienne et la Syrie. Il aura fallu cinq ans pour que les armées les plus puissantes du monde, soutenues par leurs alliés locaux, viennent à bout de quelques milliers de combattants intégristes, pour la plupart illuminés et sans expérience, obsédés par l’apocalypse et la création d’un califat médiéval régnant sur le monde.