L'Europe à nouveau désunie face au Covid-19

Il y a un an, l'humanité entrait dans une crise sanitaire sans précédent. Des milliards d'individus étaient confinés chez eux. L'économie mondiale ralentissait. Les gouvernements suspendaient des libertés pour protéger leur population du Covid-19. Le décompte des morts, le manque d'équipements, l'absence de vaccin , la mort décimant les plus âgés, rien ne fut épargné. Le monde n'était pas prêt .

L'Union européenne a du mal à faire front dans la bataille vaccinale. Ses entreprises, comme BioNTech ou CureVac, fabriquent des vaccins, mais ils sont distribués efficacement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Israël, par des géants pharmaceutiques qui n'ont pas leur centre de décision en Europe. En attendant, les mesures de sauvegarde et leurs conséquences risquent de durer des mois encore.

Pendant ce temps, la Russie et la Chine engrangent des points en exportant leur vaccin à travers la planète , allant jusqu'à l'offrir aux pays les plus pauvres. Mais ce ne sera pas gratuit. Cette géopolitique vaccinale, parfois menée au détriment de leur population, leur permettra de renforcer leur influence dans le monde de demain .

Au plus fort de cette crise, on s'est pris à rêver d'une unité européenne, voire mondiale, dans la production d'un vaccin, mobilisant au service de l'humanité les capacités des technologies les plus avancées du XXIe siècle. Les égoïsmes nationaux, les vieux réflexes géostratégiques, la difficulté du politique de générer une vision dépassant son cheptel électoral, ou simplement le doute envers les vaccins empêchent de donner corps à ce rêve. Mais il n'est jamais trop tard pour construire cette unité par une plus grande coopération industrielle et en tirant exemple des bonnes pratiques.