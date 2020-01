La sauce va-t-elle prendre? Après une décennie sur la corde raide, passant de crise économique en crise identitaire et crise de légitimité, l’Union européenne aborde 2020 avec une ambition à faire vivre. Le pacte vert que la Commission a présenté en décembre offre un cap et un sens à un projet européen en déshérence. L’Europe a promis la Lune – "Green deal is our man on the moon moment" –, en annonçant réconcilier l’économie avec la nature et atteindre la neutralité carbone pour 2050. Reste à voir avec quelle énergie les Européens – à commencer par leurs élus nationaux – s’empareront ou non de ce flambeau et en alimenteront la flamme.