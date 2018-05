L'Europe chantera à Jérusalem

Deux faces d’une même nation. L’une ouverte sur le monde, l’autre recluse dans un cocon sous tension. Sont-elles conciliables? Le Proche-Orient draine depuis le début du XXe siècle l’horreur avec une régularité dramatiquement horlogère. Le prix de la vie y est devenu fonction du camp qui l’évalue. À Gaza, le Hamas qui demeure – faut-il le rappeler – une organisation extrémiste, règne en maître et n’hésite pas à manipuler, voire à utiliser ses propres concitoyens pour défendre sa cause. Pourquoi les autorités gazaouies ont-elles laissé des hommes, des femmes et des enfants marcher à une mort quasiment certaine pour les plus malchanceux, sinon pour exploiter l’indignation qu’elle ne manquerait pas – à juste titre – de susciter dans le monde? De l’autre côté du mur, comment une démocratie telle que le reste Israël peut-elle sombrer dans ce degré d’ignominie qui consiste à abattre des gens certes hostiles mais pour la plupart désarmés? N’y avait-il pas d’autres moyens pour les refouler que ces meurtres de sang froid?

Il est donc probable que, l’an prochain, l’Europe de la chanson populaire se retrouve à Jérusalem – le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, l’a déjà annoncé. Malgré les cris, les morts… Comme chante Dylan, "Democracy don’t rule the world/You’d better get that in your head/This world is ruled by violence/But I guess that’s better left unsaid"…