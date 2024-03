L'Europe doit prendre d'urgence son avenir militaire en main

Face à la menace russe et à l'incertitude pesant sur les élections américaines, l'Europe veut se doter d'une stratégie d'achats de matériel de défense digne de ce nom. L'objectif est ambitieux, mais le projet n'est pas doté de moyens suffisants.

Ces trente dernières années, l'Europe a vécu des dividendes de la paix. La chute du mur de Berlin, l'enthousiasme de la création de l'euro et de l'élargissement de l'Union se sont accompagnés d'un désinvestissement dans les dépenses militaires. L'Europe, à juste titre, s'est concentrée sur l'épanouissement économique et social de ses populations. C'était sans compter sur le régime totalitaire voisin, et son dirigeant, Vladimir Poutine, obsédé par le rétablissement des frontières de l'empire russe. Pendant que l'Europe baissait la garde, la Russie se réarmait, avec la volonté de mener des guerres. En Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie et, aujourd'hui, en Ukraine.

Après l'annexion de la Crimée en 2014, les dépenses de défense européennes se sont accrues. L'an dernier, les États européens ont acheté de l'armement pour un budget cumulé de 240 milliards d'euros. C'est trois fois plus que la Russie. L'ennui, c'est que 80% de cet argent a été dépensé individuellement et sans cohérence à l'échelle européenne, chaque pays gardant la prérogative de sa défense. L'Europe n'a pas de "Pentagone" pour coordonner ses achats militaires, et c'est là son talon d'Achille, révélé par la guerre en Ukraine.

Pour arrêter ce gâchis, la Commission européenne a proposé, mardi, une stratégie pour l'industrie européenne de la défense. L'idée est d'encourager les Vingt-Sept à dépenser ensemble leur budget militaire, à développer leurs capacités industrielles, un mécanisme d'alerte précoce et des stocks supplémentaires pour disposer, comme les États-Unis, d'un matériel à l'étalage.

C'est un premier pas dans la bonne direction, qui permettra à l'Europe de prendre davantage en main son avenir militaire. C'est d'autant plus urgent que des doutes pèsent sur la solidarité américaine en cas d'élection de Donald Trump. Il reviendra aux gouvernements européens d'approuver la proposition, lors du prochain sommet. Les discussions seront houleuses, car il sera question d'argent.

Le commissaire chargé de l'Industrie de la Défense, Thierry Breton, propose d'allouer un budget de 1,5 milliard pour coordonner les dizaines de milliards d'achats militaires des États membres. Un début modeste.

Le Français voudrait aussi utiliser le produit des avoirs russes gelés, mais on en est loin. De même, un emprunt européen parait irréaliste à cause de l'opposition des pays frugaux, dont l'Allemagne et les Pays-Bas.