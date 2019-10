L'Europe impuissante

L’Europe n’est pas parvenue à s’accorder sur la moindre sanction collective à l’égard de la Turquie , depuis son offensive lancée de manière unilatérale sur le nord de la Syrie. Seul consensus clair, les Vingt-Huit condamnent l’opération et demandent d’y mettre un terme. Comment pourrait-il en être autrement? L’offensive turque met directement en danger la sécurité intérieure européenne : en attaquant les Kurdes, ce sont les "foreign fighters" qu’elle libère, rouvrant la voie au déploiement de l’État islamique, minant les efforts de la coalition contre Daesh.

L’offensive turque a déjà provoqué un sinistre humanitaire avec au moins 160.000 personnes déplacées. Elle a déjà donné lieu à des crimes de guerre documentés, comme le bombardement d’un convoi de civils et de journalistes, ou l’assassinat d’Havrin Khalaf, politicienne de 35 ans, perpétré par des barbouzes d’Ankara. Elle fait craindre un nettoyage ethnique et la remise en cause des frontières de la Syrie.