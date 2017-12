L'Europe osera, ou régressera

L’Union européenne doit concrétiser la reprise

L’Europe termine l’année 2017 sur une note bien plus positive qu’un an auparavant. L’embellie est visible sur plusieurs fronts. Les signes d’une reprise économique forte et durable s’accumulent. Les attentats terroristes, qui plongeaient depuis deux ans les capitales dans les ténèbres, ont reculé ces derniers mois. Européens et Britanniques ont même progressé sur les modalités du Brexit.

Le climat des affaires est meilleur, à tel point que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a proposé début décembre un plan pour approfondir l’Union économique et monétaire. L’UE est, plus que jamais, une des premières économies du monde. Et elle entend le rester.

L’Estonie, ce petit pays balte, est un des acteurs de ce redressement. Pendant les six mois de sa présidence de l’UE, elle a œuvré avec ténacité à faire avancer des dossiers clés, comme la numérisation de l’économie.

L’Europe va mieux. Pourtant, de l’est à l’ouest, le climat politique et social reste sombre. Cette morosité, la plupart du temps étalée sur les réseaux sociaux, nourrit les extrêmes en tout genre.

Les anciens pays du bloc de l’Est, Pologne et Hongrie en tête, flirtent avec les idées nationalistes les plus rétrogrades. L’Autriche a rappelé au pouvoir un parti proche de néonazis. L’Allemagne voit l’extrême droite revenir en force au Bundestag. Le Royaume-Uni se replie dans l’Union Jack. En Espagne, des nationalistes espagnols se dressent contre des "nationalistes" catalans, ravivant les vieilles blessures du passé.

Tous ces mouvements ont en commun la peur. Peur de l’autre, de l’avenir. Du migrant, du travailleur étranger, du voisin. Peur d’entreprendre et d’oser, alors que l’Europe n’a jamais été aussi florissante que dans l’ouverture et le dynamisme.

Espérons que dans les mois à venir, en 2018, les Européens oseront faire le bon choix. Entre l’utilisation de l’énergie positive de la reprise, à partager entre tous, et l’obscurité, la régression identitaire et le déclin vers les pires heures du passé.