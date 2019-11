L'Europe prend un nouveau départ

Les élections de mai dernier ont révélé une nouvelle Europe politique, marquée par l’effondrement de l’alliance historique entre démocrates-chrétiens et socialistes. Ce recul a été provoqué par la montée des libéraux et des Verts , en réponse au besoin d’un nouveau dynamisme économique et d’une meilleure prise en compte de l’enjeu climatique.

Charles Michel, désigné à la présidence du Conseil européen, aura pour mission de rassembler les vingt-huit États européens pour leur donner une voix commune. Cette tâche sera des plus ardues, à commencer par l’élaboration du budget 2021-2027. Charles Michel a pour lui un art consommé de la résilience et l’énergie du nouveau départ.

Leur parcours sera semé d’embûches, car la stabilité de cette tripartite n’est pas encore assurée. Quant au Conseil européen, il reste fragmenté par un double clivage entre l’est et l’ouest et entre le nord et le sud. Il n’est pas certain, du reste, que tous les dirigeants aient la même affinité pour le compromis.