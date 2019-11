L'IPO de la FDJ, de quoi inspirer la Belgique

Voilà un très beau succès populaire qui devrait faire réfléchir, voire inspirer la Belgique. Plus d’un demi-million de Français ont participé à la souscription d’actions de la Française des jeux (FDJ). Une opération qui se veut "win-win" pour l’État hexagonal (qui engrange près de deux milliards d’euros au passage et conservera 20% de l’opérateur), pour les entreprises (l’opération doit participer au financement d’un fonds consacré à l’innovation) et pour les investisseurs particuliers. Au fil des années, ces derniers avaient déserté la Bourse de Paris, échaudés par quelques expériences malheureuses. Une situation qui rappelle un peu celle de la Belgique, où la mise sur le marché de Belfius aurait toutefois pu ranimer la flamme des investisseurs. Mais la banque publique avait logiquement renoncé à son opération d’IPO en 2018, année chahutée sur les marchés. Le succès de la FDJ pourrait toutefois lui donner quelques remords.