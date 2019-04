L'Otan, toujours vitale pour l'Europe

La Russie a annexé la Crimée et redéploie des missiles à portée intermédiaire. On ne compte plus les incursions "accidentelles" de ses avions dans notre espace aérien. La Chine accroît son emprise militaire sur le Pacifique et inquiète les Américains. Le budget de la défense chinoise occupe le deuxième rang mondial, derrière les Etats-Unis. Moscou et Pékin investissent des fortunes dans des divisions militaires chargées de cyberattaques.