L'alignement des astres

Il faut souhaiter que cet alignement des astres aide l’Union à guérir de sa maladie chronique: le "too little, too late" (qu’on déforcerait en le traduisant). On l’a vu pendant la crise financière, et on craint de le voir encore avec ce qu’on pourrait appeler la crise du populisme – vote irrationnel pour le Brexit, avènement de "démocraties illibérales" en Europe centrale… On attend la suite avec le scrutin législatif en Italie, l’un des pays les plus eurosceptiques d’Europe.