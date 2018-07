L'ambition des petits

Même avec les honneurs, tomber reste tomber. Eden Hazard, Kevin De Bruyne et compagnie montrent au monde, et peut-être plus encore, à leurs compatriotes que la victoire est un possible, une ambition auxquels, malgré la taille, malgré la modestie ou l’humilité, un petit pays peut prétendre. Parce que ce n’est pas la dimension du pays, la richesse ou le nombre d’habitants qui importent, c’est le talent de ceux qui le font. Et sans doute plus encore que le talent, la force, la rage de vaincre, de se surpasser pour atteindre le but fixé.