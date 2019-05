L'anecdote Di Rupo

On ne devrait plus voir Elio Di Rupo sur les plateaux de télévision avant un moment. Le président du Parti socialiste a décrété le silence médiatique et se concentre sur sa tâche de "formateur" du futur gouvernement wallon. Il ne souhaite plus non plus être à l’origine de nouvelles polémiques. Sur le plateau de la RTBF lundi soir, le Montois a estimé que deux partis flamands défaits par l’électeur, le CD&V et l’Open Vld, devaient unir leurs forces avec Groen pour contourner la N-VA dans le prochain gouvernement fédéral. Il y voit LA solution au nœud politique national. Cette formule serait toutefois minoritaire dans le groupe linguistique flamand de la Chambre. Hérésie! Et volée de bois vert côté flamand où cela passe toujours mal. On l’accuse d’ignorer le signal envoyé par l’électeur dimanche.