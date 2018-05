L'argent des autres

Les (très lourds) impôts dont s’acquitte la classe moyenne aujourd’hui dans ce pays assurent des soins de santé de qualité, des pensions décentes, un enseignement et une formation permettant aux jeunes de s’épanouir et de trouver un emploi intéressant, des routes et des infrastructures correctes, une qualité de vie et une qualité d’air agréables.