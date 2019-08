L’argent et le temps. Ces deux paramètres, à notre époque dictée par la rentabilité, sont déterminants pour nos choix de déplacements quotidiens (on peut ajouter le stress, le confort, la sécurité). Cela paraît tellement basique qu’on est presque gêné de devoir le rappeler: aucune politique de mobilité ne réussira si elle ne combine pas les motivations de tous les usagers de l’asphalte urbain.

L’argent. C’est le bâton qu’a donc choisi Bruxelles en avançant le projet d’une taxe kilométrique. Un bâton intelligent car il cerne enfin l’usage et non plus la seule propriété du véhicule. Et cela tombe sous le sens puisque c’est, aujourd’hui, technologiquement possible à l’échelle régionale. Ce, même si la logique de l’efficacité voudrait une solution nationale.