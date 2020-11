L'autre président...

Même si certaines de ses décisions ont parfois été controversées, le parcours de Powell est plutôt impressionnant. En matière d’achats d’actifs, il a osé emmener la Banque centrale américaine dans des contrées encore inexplorées, pour sauver les entreprises, le système financier et l'économie. Bien entendu, il conviendra un jour de revenir à une politique monétaire plus neutre. Mais la priorité n’est pas là pour l'instant. Elle est toujours à la lutte contre les effets récessifs de cette crise du Covid-19. Et Powell l'a bien compris.

La double baisse des taux orchestrée en mars dernier au plus fort de la tempête avait particulièrement marqué les esprits. Aujourd’hui, les taux américains se situent à un niveau plancher de 0 à 0,25%. Jusqu'ici, la Fed a refusé d’imiter la Banque centrale européenne et de s’aventurer dans la zone des taux négatifs. Ceci au grand dam de Donald Trump. Entre les deux hommes, avouons-le, cela a très souvent fait des étincelles. Les critiques de Trump ont régulièrement dépassé les bornes. Au Forum de Davos, en janvier dernier, il ne s’était pas privé de critiquer les hausses de taux opérées par la Fed, en 2017 et 2018. Il parlait d'une "grande faute", car sans ces hausses de taux, disait-il, la croissance économique aurait été largement supérieure et l'indice Dow Jones, l'obsession de Trump, se situerait 5.000 ou 10.000 points plus haut.