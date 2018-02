L'éco-design, sinon rien

Conséquence du stop chinois aux flux plastiques.

Le refus de la Chine d’encore importer des millions de tonnes de déchets plastiques à trier et à traiter a eu pour effet positif de sonner le réveil en Europe. La Commission a relevé ses objectifs de recyclage et de recyclabilité d’ici l’horizon 2030. En Belgique, les Régions s’organisent pour faire naître sur leurs terres une véritable industrie du tri, recyclage et transformation de ces matières secondaires particulières. Aujourd’hui, Bruxelles planche sur la levée d’une série d’obstacles réglementaires au développement d’une filière intégrée dans une zone dédiée le long du canal.

À Namur, le gouvernement Borsus devrait approuver, d’ici une quinzaine, le nouveau Plan wallon déchets-ressources, qui donnera de nouveaux outils aux ministres de tutelle (Environnement, Économie…) pour stimuler les filières. Des deux côtés, le politique semble avoir bien compris qu’il faudra à la fois encourager l’amont et l’aval: non seulement, le développement de nouveaux centres de tri capables de traiter davantage de fractions plastiques et l’installation d’usines de recyclats, mais aussi susciter l’intérêt des transformateurs et des consommateurs.