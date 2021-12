L’école à nouveau prise pour cible: emparons-nous de cet échec

Le Comité de concertation a décidé de contraindre à nouveau le saint des saints de notre société: nos enfants et leurs écoles. Agissons dès maintenant pour que ce soit la dernière fois.

Ils avaient juré de ne pas y toucher, ils l’ont fait. L’école est une nouvelle fois prise en otage d’une pandémie qui ne cesse de révéler un visage toujours plus sournois, prenant en étau nos vies jusqu’à atteindre ce qui nous est le plus cher, nos enfants. Aussi douloureuses que soient les décisions du Comité de concertation, on en voit la nécessité. Les contaminations dans les espaces scolaires flambent à nouveau, particulièrement en Flandre. Entre-temps, dans les couloirs des hôpitaux, le report de deux semaines de soins considérés comme "non urgents" rend de plus en plus floue cette notion même de "non urgent": où placer la barre? Comment l’empêcher de se transformer en ligne rouge: celle du choix de sauver ou pas?

Le Comité de concertation a donc préféré agir, et cibler le virus là où il court de manière la plus visible aujourd’hui. Il n’empêche. Ces décisions et ce qu’elles impliquent ne nous enlèveront pas le goût amer de l’échec. Une semaine de congé supplémentaire pour les plus jeunes, maternelles et primaires, juste avant les vacances (pourquoi si tard?), c’est une semaine en moins d’apprentissage, de socialisation, d’épanouissement, si nécessaires à cet âge. Sans parler du poids supplémentaire sur l’organisation de parents désemparés.

Quant à l’autre mesure, celle qui oblige nos ados du secondaire à suivre seuls leurs cours durant la moitié du temps scolaire devant leur ordinateur, avec son lot inéluctable de creusement des inégalités, de décrochage et d’impact sur la santé mentale, cette mesure donc nous renvoie une image qu’on aurait voulu reléguer dans le catalogue de nos plus mauvais souvenirs.

Actons donc cet échec, mais emparons-nous-en, également! Utilisons dès aujourd’hui toute notre énergie pour qu’à la rentrée prochaine, nous ne devions plus prendre nos bambins pour cible.

Les Comités de concertation à répétition de ces deux dernières semaine ne nous rassurent pas sur ce point, pollués qu’ils sont par une politique des petits pas et des marchandages de dernière minute.

Dans les écoles d’abord, où il y a encore certaines marges d’amélioration. Le gouvernement a enfin pris des mesures pour installer partout des détecteurs de CO2, ce qui permettra aux enseignants d’évaluer à quel rythme ils doivent aérer les classes. C’est bien. Mais qu’en est-il des systèmes de ventilation, singulièrement dans les classes dépourvues de fenêtres?