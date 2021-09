L’écolibéralisme, premier test de l'ère post-Merkel

Le deuxième message est plus subtil, mais non moins encourageant. Dès l’aube, les Verts et le Parti libéral du FDP ont annoncé qu’ils commenceraient à deux un premier round de négociations avant de prendre langue avec les deux grands partis. Un peu comme si Rajae Maouane, Jean-Marc Nollet et Georges-Louis Bouchez se précipitaient l’un chez l’autre au lendemain des élections en Belgique. Les analystes n’ont évidemment pas manqué d’y voir là le dialogue de l’eau et du feu, tant les deux formations témoignent de divergences profondes. Pourtant, derrière les apparences, ces deux-là pourraient montrer à l’Europe, hors des postures trop souvent exclusives, combien l’écologie politique et le monde de l’entreprise peuvent faire bon ménage. Une collaboration sans laquelle notre agenda climatique ne serait qu’une opération mort-née, douloureuse et financièrement désastreuse.