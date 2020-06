L'économie va mieux. Oui, mais...

Ne boudons pas notre plaisir. Avec la publication des indicateurs économiques concoctés par IHS Markit ce mardi, et alors que les restrictions sanitaires sont à présent levées depuis plusieurs semaines dans les pays développés, on sait que l'activité économique a amorcé ce mois-ci un mouvement de reprise. À un rythme par ailleurs plus rapide que ce que la plupart des économistes attendaient. Les bourses ont salué cette nouvelle plutôt réjouissante. Toutefois, sans euphorie aucune.