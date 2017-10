L'effet panneaux solaires

Fin de l’avantage fiscal sur les hybrides.

Quand le gouvernement explique qu’il en a après les "faux hybrides", on se dit a priori que c’est une bonne idée. On sait que certains clients ne rechargent jamais leur voiture hybride rechargeable et on a même entendu des histoires de clients qui ne prenaient pas les câbles lors de la livraison du véhicule. Mais quand on voit le bazooka qui est sorti pour régler le problème, on ne peut s’empêcher de penser aux panneaux solaires. Chaque incitant, une fois qu’il est trop populaire, devient impayable. Justifier aujourd’hui que certains clients de véhicules hybrides ne jouent pas le jeu et ne rechargent pas leur voiture est en effet un peu facile.

Que l’on ne vienne pas nous dire dans quelques années que la voiture électrique n’est pas 100% propre. On le sait déjà.

On aurait pu le prédire dès le premier jour. Les clients qui ne rechargent pas leur voiture ou ne roulent presque pas à l’électrique doivent-ils être avantagés? La réponse est clairement non. Dont acte. Y a-t-il moyen de les distinguer des "bons clients"? Peut-être, mais c’est compliqué. Une chose est sûre, si l’hypothèse de travail qui circule est confirmée, le marché belge de l’hybride, qui respirait la forme, va se retourner. Aux Pays-Bas, le changement législatif a anéanti les ventes de véhicules hybrides rechargeables du jour au lendemain. Il est fort à parier qu’il en ira de même en Belgique.

Tout bénéfice pour les véhicules 100% électrique? On l’espère. Le problème, c’est qu’une fois que les véhicules entièrement électriques commenceront à se vendre en nombre, on se retrouvera face à la même situation. L’avantage deviendra, là aussi, trop cher pour le budget. On craint donc que là aussi, l’incitant s’arrête du jour au lendemain. Et que l’on ne vienne pas nous expliquer tout d’un coup que l’on s’est rendu compte que le véhicule électrique n’est pas totalement propre, de la production à la route. Cela aussi, on le sait déjà.

En attendant, le marché qui prie pour de la visibilité à moyen terme va avaler son café de travers. L’achat ne sera plus encouragé et ce dès janvier, bref demain. Et en janvier, c’est le Salon de l’auto. Le secteur n’aura qu’à s’adapter. Et dare-dare.