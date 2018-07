L'épouvantail Ryanair

Dix mois après l’annonce de l’annulation de 20.000 vols sur l’ensemble de son réseau à cause d’un manque de pilotes, Ryanair fait face à une nouvelle crise: une grève du personnel de bord dans quatre pays européens, dont la Belgique, en pleine haute saison. Avec à la clé la menace d’une prolongation du mouvement si la compagnie irlandaise à bas coûts ne répond pas aux revendications des salariés sur les conditions de travail.

Quand on connaît la complexité quasi insoluble qu’il y a à organiser une grève transnationale en raison des spécificités légales existantes dans les différents pays de l’Union européenne (les arrêts de travail politiques et de solidarité sont par exemple illégaux en Allemagne), on peut prendre la mesure de la véritable hargne qui se cache derrière cette eurogrève restreinte. Multipliant les exemples d’une pingrerie mesquine, les représentants syndicaux des 4 pays concernés ont eu hier à Bruxelles des mots extrêmement durs à propos de la low cost irlandaise. N’hésitant pas à parler d’une compagnie hors la loi, où régneraient des conditions de travail indignes.