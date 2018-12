L'euro, ce compagnon né sous X

Un vieux compagnon de route. L’euro fête ses 20 ans ce 1er janvier, et on a l’impression qu’il a toujours fait partie de nos vies. Qu’il partage nos joies, nos peines, et que, comme dans un vieux couple aigri par l’âge, il est notre punching-ball favori.

La hausse des prix? C’est l’euro. Le chômage? C’est l’euro. La crise? C’est l’euro. Et on peut y jeter comme ça tous les maux de la Terre. Pourquoi pas le climat, la migration, l’insécurité. Ça fait du bien. Ça ne mange pas de pain.

Mais ne tuons pas le canari, il n’est pas la cause des coups de grisou. La Grèce aurait sombré sans l’euro. La monnaie unique n’a pas causé la crise bancaire, au contraire, elle nous a protégés. Et si notre pouvoir d’achat est à la peine, c’est principalement pour des raisons endogènes.

Une monnaie ne peut assumer seule la croissance, soutenir l’emploi, assurer le pouvoir d’achat. Elle peut, par contre, accompagner un projet industriel, une vision sociale et un agenda ambitieux. Il en va de son salut et du nôtre. Pour que cette monnaie ait une valeur autre que fiduciaire; pour qu’elle soit acceptée par tous les citoyens qui l’utilisent; pour qu’elle ne repose plus seulement sur les décisions techniques nécessaires, mais dépourvues d’empathie, de la Banque centrale européenne. Pour qu’enfin elle ne soit plus, tout simplement, le bouc émissaire des populistes de tout poil.