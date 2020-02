L'heure du bilan (carbone)

Les grandes entreprises doivent-elles publier leurs émissions?

Ce n'est pas parce qu'un vrai gouvernement fédéral se fait attendre - euphémisme - qu'il ne se passe rien au Parlement. Il y a encore un lieu politique fédéral qui vit, qui manque de cap sans doute mais des lois y sont proposées et votées. C'est le paradoxe des affaires courantes: la logique de majorité s'estompe et on peut même se permettre de traiter les sujets pour ce qu'ils sont, sans trop d'arrière-pensées particratiques. Députées et députés, profitez-en, jouissez de ce moment de (relative) liberté...

Ce mercredi, on débattra d'une proposition de loi "visant à intégrer un bilan carbone dans les rapports annuels des entreprises", un texte porté par la famille écologiste. Objectif: mieux conscientiser les entreprises (et parties prenantes) sur leurs émissions de carbone.

La Belgique, très molle - euphémisme - sur le terrain de l'efficacité énergétique, a besoin d'un stimulant pour se bouger. L'idée est d'imposer aux grandes entreprises, cotées en bourse ou employant plus de 500 personnes, de calculer et de publier leurs émissions de gaz à effet de serre.

Faites-nous quelque chose de malin, de léger et de stimulant. Pas un brol finalement impraticable ou pénalisant pour les entreprises.

Il y a fondamentalement deux attitudes possibles par rapport à cette proposition verte. Soit on bloque: laissez les entreprises bosser, épargnez-leur une contrainte administrative de plus. Soit on y va et on joue le jeu: bougeons-nous, prenons cette contrainte pour une opportunité.

On vote pour la seconde option. Parce que c'est le sens de l'histoire et qu'il n'y a pas de loi en Belgique imposant d'être tout le temps à la traîne. Et puis surtout, parce que l'imagination est plus fertile sous la contrainte. La formule n'est pas de nous mais d'Olivier Legrain, CEO d'IBA. Une société belge, cotée en bourse, qui y voit une manière de gagner en efficacité, environnementale bien sûr, mais aussi commerciale et financière.