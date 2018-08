L'histoire en marche arrière

Et si les Britanniques annulaient le Brexit? C’est l’option la plus souhaitable, mais elle semble si peu probable qu’on ose à peine y songer. Loin de se contenter de se bercer d’illusions, l’entrepreneur britannique Julian Dunkerton a mis la main au portefeuille pour donner sa chance au destin: un million de livres sterling pour redonner du tonus à la campagne People’s Vote , qui milite pour la tenue d’un nouveau référendum.

Étrangement, demander leur avis aux Britanniques dans un climat passionnel et mal informé semble à leurs yeux plus pertinent que le faire une fois le résultat de la négociation sur la table et l’inconsistance des Brexiters largement documentée. Mais plus étrangement encore – et à la décharge des politiques –, les Britanniques ne sont pas une écrasante majorité à exiger un deuxième référendum.