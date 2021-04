L'impossible équation de la ministre de l'Énergie

Face à la sortie du nucléaire et la mise en place du CRM, ce système de soutien aux centrales au gaz qui doivent venir compléter le développement des renouvelables, les gros consommateurs d’électricité belges s’inquiètent pour leur sécurité d’approvisionnement et leurs factures .

Mais la résilience de notre industrie, qui va aussi devoir faire face au coût du développement des renouvelables et sans doute à une taxe CO2 européenne, n’est pas infinie. La ministre va devoir veiller à ce que nos entreprises ne souffrent pas d’un handicap énergétique insurmontable vis-à-vis de leurs concurrents. Ce qui implique de revoir de fond en comble les systèmes de dégressivité et de plafonnement actuellement en vigueur au niveau de la facture d’électricité, pour soutenir non plus aveuglément les gros consommateurs, mais seulement les électro-intensifs, c’est-à-dire ceux dont les coûts énergétiques représentent une grosse part de la valeur ajoutée.