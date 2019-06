L'innovation, le nerf de la guerre

Depuis dix ans et la crise financière, la croissance en Belgique et dans la zone euro n’a pratiquement plus dépassé les 2%. C’est lié au climat des affaires incertain, à une population vieillissante mais aussi aux limites imposées par notre potentiel de croissance. Augmenter ce potentiel suppose d’investir dans l’éducation et les qualifications, dans les infrastructures, mais aussi dans la recherche et l’innovation. Des aides publiques sont prévues pour soutenir la recherche. Le problème, c’est qu’il y en a tant qu’on s’y perd. C’est ce que montre une enquête réalisée par la société de consultance Ayming. Les aides sont calibrées selon le type d’activités que l’on entend promouvoir mais aussi en fonction du niveau de pouvoir qui les accorde. Une entreprise peut ainsi faire son shopping auprès du Fédéral, des Régions et de l’Europe. C’est bien car cela permet de cumuler les aides mais ça prend du temps et de l’énergie. Pour une petite entreprise, cela peut parfois être dissuasif. Résultat: les aides à la recherche restent largement sous-utilisées.