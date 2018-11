L'occasion de rectifier le tir?

Elections de mi-mandat aux Etats-Unis

Les élections de mi-mandat qui se tiennent ce mardi aux Etats-Unis seront la première occasion qu’auront les Américains d’éventuellement rectifier le tir après avoir élu Donald Trump président en 2016. Non pas qu’ils aient tous envie de le brider en lui imposant un Congrès démocrate. Les sondages montrent en effet que la majorité des républicains continuent d’être très contents de lui. Même s’ils sont nombreux à admettre qu’ils auraient préféré que Trump passe moins de temps à insulter les gens sur Twitter, ils estiment en effet qu’un Président républicain politiquement incorrect c’est toujours mieux que l’alternative démocrate. Et Trump se bat pour des dossiers qui leur tiennent à cœur, comme la baisse des impôts, la sécurité du pays et le "made in USA", par exemple.

Chez les démocrates et les indépendants, la dynamique est évidemment toute différente. Les attaques incessantes de Trump et des républicains contre l’Obamacare, la nomination de juges conservateurs, la volonté de fermer les portes du pays aux immigrés, les propos injurieux, la misogynie et le racisme sous-jacents pousseront des millions d’Américains à aller voter, peut-être pour la première fois de leur vie. Mais seront-ils plus nombreux que les partisans de Trump?