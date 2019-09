L'ombre du Vlaams Belang

Même s’il lie les mêmes partenaires qu’en 2014, l’accord de gouvernement flamand 2019 n’a plus grand-chose à voir avec l’exercice précédent. En 2014, il était question d’économie, de fiscalité, d’emploi. Autant de thèmes où les entreprises – et le Voka en particulier – avaient pu imprimer leur marque. En 2019, soutien aux revenus modestes, identité, laïcité et intégration sont devenus les maîtres mots. C’est qu’entre-temps il y a eu la crise migratoire, les attentats et le gros score du Vlaams Belang le 26 mai.