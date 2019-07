La 5G, au bénéfice du consommateur

Proximus, Telenet, Orange et compagnie ont toujours été clairs. Si le consommateur paie "un peu" plus cher en Belgique qu’ailleurs pour son accès internet fixe ou mobile, c’est parce qu’il reçoit de la top qualité. Chez nous, on ne surfe pas en Dacia ou en Skoda mais en BMW ou en Merco; du premium. Peu de coupures, de la couverture même dans le métro et des vitesses de chargement à faire pâlir n’importe quel Européen.

Voir Proximus et Orange s’allier pour faire cause commune dans la 5G, c’est voir deux de nos champions se donner les moyens. S’offrir l’opportunité de mettre, une nouvelle fois, la Belgique sur la carte de l’innovation. Sur une technologie extrêmement gourmande en investissements (ne fût-ce que parce qu’elle demande une infrastructure 3 fois plus dense) mais qui peut bouleverser notre manière de communiquer, de nous déplacer (la voiture autonome) ou même de nous soigner en permettant, par exemple, toute intervention chirurgicale à distance via une simple caméra et un robot. On a envie de crier: oui, oui, oui.