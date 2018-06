La BCE se hâte lentement

La rapidité avec laquelle l’institution gardienne de l’euro a changé son fusil d’épaule est impressionnante. Fin avril, elle nous certifiait encore que ses achats d’actifs resteraient inchangés tant qu’on n’observerait pas un ajustement durable de l’inflation. Un mois et demi plus tard, elle se prépare à clore le dossier des achats d’actifs en fin d’année. Certes, les investisseurs anticipaient ce calendrier mais ils n’attendaient pas une communication aussi franche aussi vite. La BCE a donc accéléré le mouvement .

Cette manière de se hâter lentement montre que l’institution monétaire est profondément divisée entre, d’une part, les partisans d’une politique monétaire plus stricte pour combattre l’inflation qui a atteint 1,9% – soit l’objectif officiel – le mois dernier, et, d’autre part, les tenants d’une politique monétaire souple qui soutient la croissance économique de la zone euro. Cela reflète les tensions politiques entre l’Allemagne, partisane de règles budgétaires fermes, et les pays du sud qui réclament plus de souplesse.