La BCE sous la pression des autres banques centrales

Partout dans le monde, des banques centrales durcissent leur politique monétaire pour contrer la hausse de l'inflation. La BCE, elle, doit rester très accommodante pour aider les pays les plus fragiles de la zone euro. Le risque est que l'euro en souffre, ce qui soutiendrait encore plus l'inflation.

La BCE ne suit pas ce courant parce qu'elle doit maintenir des conditions de financement favorables pour les États européens. En effet, à cause du manque d'intégration de la zone euro, les pays les plus fragiles sur le plan budgétaire risquent d'être pénalisés en l'absence d'un soutien de la Banque centrale européenne.

Mais si la BCE maintient une politique monétaire trop souple, elle risque de pénaliser l'euro parce que les capitaux ont tendance à s'orienter vers des cieux où il existe de meilleures perspectives d'avoir des taux d'intérêt plus rémunérateurs. Si l'euro diminue, notamment face au dollar, il faudra payer (encore) plus cher pour importer, entre autres, des matières premières. L'inflation deviendrait alors plus persistante et la BCE serait forcée d'intervenir avec retard. Les banquiers centraux de la zone euro ne veulent pas de ce scénario-là. C'est pourquoi ils suivront de très près les décisions des autres banques centrales, avec sans doute une pointe d'inquiétude.