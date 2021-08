La Belgique a gagné la première bataille du vaccin

L'expérience des masques, des tests ou du tracing n'incitait pas à l'optimisme. La Belgique a pourtant réussi à se hisser dans le top 10 mondial en matière de couverture vaccinale. Une première bataille gagnée qui ne doit toutefois pas conduire à baisser trop rapidement la garde.

Avouons-le: après la saga des masques, l’engorgement des centres de tests l’été dernier ou les faiblesses du tracing, on n’était pas très optimistes sur le succès de la campagne de vaccination en Belgique. Une campagne qui a connu un démarrage poussif, avec des vaccins qui n’arrivaient qu’au compte-goutte, puis des couacs lors du lancement des premières invitations à grande échelle.

Ensuite, il y a eu les paris. Celui de la Belgique dans son ensemble, qui face aux doutes sur l’AstraZeneca, a décidé de ne pas suspendre l’administration de ce vaccin aux plus âgés, alors que l’Allemagne ou la France mettaient une partie de leur campagne de vaccination sur pause face à l'inquiétude de la population. Celui de la Région bruxelloise, ensuite, qui a décidé de faire sécession et d’abandonner la plateforme Doclr pour BruVax, afin de faciliter la prise de rendez-vous à une population multiculturelle et qui souffre davantage de la fracture digitale.

Et à l’heure où les grands centres de vaccination commencent à fermer leurs portes, il faut souligner que les résultats sont assez inespérés: 84,1% des adultes (soit 71,3% de la population totale) ont reçu une première dose, et 78,8% des adultes (soit 64,1% de la population) sont complètement vaccinés. Cela hisse clairement la Belgique dans le top 10 mondial, devant le Royaume-Uni, Israël ou les États-Unis, qui avaient pourtant connu un démarrage sur les chapeaux de roues. La preuve que le fédéralisme à la belge peut fonctionner, quand on se fixe un objectif commun, que l’on privilégie la transparence et la rationalité et qu’on s’efforce d’apprendre les uns des autres.

Il est l'heure pour les autorités de réajuster leur feuille de route, afin de fixer le cap pour les mois à venir en matière de vaccination.

Cette première bataille gagnée ne doit toutefois pas conduire à baisser trop vite la garde. La couverture vaccinale reste à la traîne dans les grandes villes, et singulièrement à Bruxelles. Alors que le variant Delta complique déjà la donne, la forte circulation du virus ailleurs dans le monde fait planer le risque d'un effet boomerang, avec de nouvelles mutations qui pourraient augmenter fortement la mortalité. Et les signaux se multiplient pour dire qu'il va falloir envisager rapidement une dose "booster" pour les plus fragiles, vaccinés depuis janvier ou février, et dont la protection diminue.