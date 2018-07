La Belgique en finale

Le 20 novembre 1985, à Rotterdam, Georges Grün écrivait, d’une tête somptueuse, l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire du football belge : le Bruxellois éliminait les Pays-Bas et qualifiait les Diables Rouges pour le Mondial au Mexique .

Trente-deux années plus tard, la Belgique accède pour la deuxième fois au dernier carré du plus grand événement planétaire. Les circonstances ne sont cependant pas les mêmes. Les "ptits Belges" ne sont plus petits. L’équipe nationale a cette fois surclassé ses adversaires du tour préliminaire, écrasé deux équipes en phase de poules sur le sol russe et, même si elle s’est causé quelques frayeurs contre un Japon virevoltant, sorti le favori du tournoi, le grand Brésil de Neymar.