La Belgique n'a pas d'ambition climatique

On pourrait commencer par se réjouir. Oui: avec (seulement) deux mois de retard, les régions ont trouvé un accord pour sceller la stratégie climatique de la Belgique à long terme . L'honneur est sauf. Mais quand on regarde l'épure qui va être envoyée à la Commission européenne, force est de constater deux manquements majeurs.

Un, l'ambition n'y est pas. Sur le défi le plus important qu'une génération ait jamais eu à relever, la Belgique n'est pas capable d'assurer haut et clair qu'elle fera "whatever it takes" pour être a à la hauteur. L'Europe veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais un des pays les plus riches du continent, qui ne dépend pas du charbon pour faire tourner son économie, ne parvient pas à s’aligner sur l’objectif de neutralité carbone. Tout au plus tente-t-elle timidement de rassurer sur le fait que son plan "n’est pas un point final" - il se pourrait qu'on fasse mieux la prochaine fois.