La Belgique reconfinée, un aveu d'échec

Notre pays est à nouveau confiné. Pour sortir de ce cycle infernal, il a besoin d'une accélération de la vaccination.

Un électrochoc. Un de plus. Les thérapies plus douces n'ayant pas suffisamment fonctionné, le comité de concertation a employé la manière forte pour tenter de contenir la pandémie.

Mais cette "pause pascale" – autrement dit un nouveau confinement quasi généralisé – représente un aveu d'échec. Échec de la stratégie "tester, tracer, isoler" censée s'appliquer depuis de nombreux mois. Qu'on songe, par exemple, au testing dans les entreprises, encore balbutiant. Échec de la campagne de vaccination aussi. Elle est chaotique et poussive, alors qu'elle représente notre meilleur espoir de sortie de crise. Cet échec n'est pas seulement politique, il est aussi citoyen: si des restrictions supplémentaires sont prises, c'est aussi parce que celles en vigueur jusqu'ici ont été insuffisamment respectées.

Des mesures sanitaires étaient nécessaires: la pression sur les hôpitaux est telle qu'il fallait intervenir. Mais un bon médecin vous le dira: trop d'électrochocs peuvent tuer un patient. Les conséquences économiques et sociales de ce nouveau "lockdown" sont lourdes.

Les décisions prises manquent de cohérence et de constance. Dire que les écoles sont la priorité absolue, puis les fermer quand même. Ouvrir des métiers de contact pour les refermer quelques semaines plus tard. Souligner l'urgence après avoir perdu des jours autour de disputes politiques. Tout cela sent l'improvisation.

Les mesures manquent aussi de subtilité, de nuances et d'appuis scientifiques. Pourquoi, par exemple, fermer les commerces "non-essentiels" – horrible terme tant ils sont le gagne-pain de très nombreux Belges – alors que les foyers de contamination se trouvent davantage dans les écoles et sur les lieux de travail? Pourquoi restreindre les activités en plein air alors que les risques sanitaires y sont faibles? Faut-il y voir un affreux compromis politique où on toucherait tout le monde pour ne froisser personne en particulier?

L'accent doit être mis sur une accélération drastique de la vaccination.